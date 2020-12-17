17 грудня, 12:00 - презентація першого українського електронного сервісу прямої соціальної взаємодопомоги

Організатори: Благодійний фонд «Фонд майбутнього»; Громадська організація «Біла птаха».

Спікери: Борис Лебедцов - заступник міністра соціальної політики України; Анна Коршунова - голова правління Благодійного фонду «Фонд майбутнього».

Коротко. «Lepta» презентує мобільний додаток, який дозволяє:

- створювати ініціативи - для адресної підтримки тих, хто справді потребує допомоги;

- надавати та отримувати необхідну підтримку - в потрібний час і у потрібному місті (фільтри за категоріями: локації/теми/адресати);

- об’єднувати друзів, знайомих або всіх небайдужих в команди - навколо дійсно важливих і добрих справ;

- бачити, хто і де потребує на допомогу навколо тебе - завдяки зручному картографічному сервісу;

- спостерігати в режимі онлайн - кому, коли і ким була надана допомога;

- формувати соціальну репутацію користувачів - завдяки їх активності та реальним справам.

Проєкт «LEPTA» - Нові соціальні стандарти. Взаємодопомога. Взаємовідповідальність.

Партнери: Міністерство соціальної політики України, Lions Club International, Український цифровий Консорціум, Obozrevatel, Торгово-промислова палата України, iGenerator, Women Business Club.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Мінсоцполітики залучатиме можливості мобільнотого додатка проєкту «Lepta» в регіонах

Міністерство соціальної політики залучатиме можливості мобільного додатка проекту «Lepta» для розширення платформи «Допомога поруч» в регіонах України.

Про це повідомив під час презентації першого українського електронного сервісу прямої соціальної взаємодопомоги в Укрінформі заступник міністра соціальної політики України Борис Лебедцов.

«Сьогодні є необхідність залучення якомога більших ресурсів для допомоги людям через онлайн-платформу «Допомога поруч». Саме тому розпочато співпрацю з «Фондом майбутнього» із системою прямої взаємодопомоги «Lepta». Між міністерством соціальної політики та Благодійним фондом «Фонд майбутнього» 11 вересня було підписано меморандум про співпрацю. «Lepta» - це прозорий і зручний електронний сервіс, який дозволяє об’єднувати волонтерів, меценатів, громадські організації, бізнес та всіх небайдужих для прямої взаємодії та підтримки. Міністерство планує залучати можливості сервісу для розширення можливостей платформи «Допомога поруч» в регіонах України та розвитку соціальної відповідальності українського суспільства», - сказав Лебедцов.

Він зазначив, що саме незахищені верстви населення потребують такої взаємодії, співпраці з благодійними організаціями. І, що стосується роботи міністерства, то коли розпочався карантин, потрібно було негайно допомагати людям.

За його словами, перше, що було зроблено – карту груп людей, домогосподарств, які є вразливими або зазнали найбільшого впливу від карантинних обмежень, і чим можна підтримати кожну групу, за рахунок яких вже існуючих видів соціальних допомог, а де потрібно створювати нові програми.

"В результаті з’ясувалося, що люди потребують більше допомоги, ніж є можливості у державному бюджеті. Тому було прийнято рішення залучати соціально відповідальний бізнес, волонтерів та небайдужих громадян. З цією метою було швидко розроблено та запущено онлайн-платформу «Допомога поруч», де ті, хто її потребують, можуть залишити заявку саме на найнеобхідніше. Це продукти харчування, засоби гігієни, індивідуального захисту, а бізнес, небайдужі громадяни можуть надати необхідну допомогу. Цією платформою на сьогодні скористалися вже більше ніж 600 тисяч осіб. Міністерство таким чином ще залучає сервіс взаємодії «Lepta», - розповів Лебедцов.

Він також додав, що для виявлення потреб одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, зокрема з дітьми з інвалідністю при місцевих управліннях соціального захисту, при виконавчих органах рад об’єднаних територіальних громад також створені і діють на сьогодні «гарячі лінії».

«Починаючи з вересня поточного року через такі «гарячі лінії» отримали різні види допомоги більше 300 тисяч осіб», - повідомив заступник міністра соціальної політики.

Проєкт Lepta презентував мобільний додаток для адресної підтримки українців

Всеукраїнський проєкт Lepta розробив мобільний додаток для ініціатив з адресної підтримки тих, хто потребує допомоги.

Про це повідомила під час презентації в Укрінформі голова правління Благодійного фонду «Фонд майбутнього» Анна Коршунова.

«Проєкт Lepta - це єдина електронна соціальна платформа прямої взаємодії і підтримки серед громадян нашої країни. Ми розробили мобільний додаток, який можна встановити на кожному смартфоні, скачавши його через Apple Store і Google Play. Платформа дає можливість кожному користувачеві зареєструвати свою ініціативу з метою отримання підтримки серед інших громадян країни. Розробником додатка є Український цифровий консорціум (Компанія IT UDC), замовником - БФ «Фонд майбутнього», - сказала Коршунова.

Вона додала, що мобільний додаток дозволяє без посередників надавати та отримувати необхідну підтримку - в потрібний час і у потрібному місті (фільтри за категоріями: локації/теми/адресати); об’єднувати всіх небайдужих в команди навколо важливих і добрих справ; бачити, хто і де потребує допомоги, завдяки зручному картографічному сервісу; спостерігати в режимі онлайн кому, коли і ким була надана допомога; формувати соціальну репутацію користувачів завдяки їх активності та реальним справам.

Коршунова зазначила, що в нашій країні існує більше 3 тисяч громадських, волонтерських організацій, більше 20 тисяч благодійних фондів, проте немає прозорого механізму, щоб можна було продемонструвати допомогу наочно і заохотити кожного до участі в благодійних заходах, зокрема у придбанні під час пандемії коронавірусу медикаментів для людей, які їх потребують, але не в змозі за них заплатити. Натомість, користуючись додатком, той, хто їх потребує, може залишити конкретну заявку, зокрема в Оболонському районі, а бажаючий допомогти - принести пакет з ліками до дверей і отримати подяку всередині системи за надану допомогу.

Голова правління «Фонду майбутнього» розповіла, що фонди і організації, щоб надати реальну допомогу нужденним, можуть зайти в систему і залишити інформацію про конкретний проєкт через сайт Lepta, заповнити відповідну форму і пройти авторизацію. І ті проєкти, що отримають валідацію експертної групи проєкту, будуть розміщені всередині платформи.

«На сьогодні там є проєкти благодійних фондів «Посланець миру», «Краб», «Фонд майбутнього», Громадської організації «Біла птаха», і звичайно, ми допомагаємо дітям-сиротам – це «Отчий дім», - сказала Коршунова.

Вона також підкреслила, що окремим блоком і стратегічним партнером для них є взаємодія з державою.

«Ми провели переговори і підписали меморандум з Міністерством соціальної політики, яке підтримало наш проєкт», - зазначила голова правління «Фонду майбутнього».

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