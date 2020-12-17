17 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Старт проєкту «Цифрові технології та демократія: Європейські уроки захисту від зловмисних впливів»

Організатор: Українська фундація безпекових студій.

Учасники: Юлія Каздобіна - голова Української фундації безпекових студій; Анастасія Баровська - експертка Української фундації безпекових студій з питань інформаційної безпеки; Ірина Петрова - менеджерка проєкту «Цифрові технології та демократія: Європейські уроки захисту від зловмисних впливів».

Коротко. Експерти Української фундації безпекових студій презентують проєкт з протидії ворожому іноземному впливу у цифровому середовищі, над яким організація планує працювати протягом найближчих 6 місяців.

Проєкт здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

В Україні навчатимуть протистояти цифровим загрозам інформаційній безпеці

В Україні стартував проєкт щодо підвищення рівня обізнаності в суспільстві й протидії загрозам використання цифрових технологій для втручання у політичні процеси.

Проєкт представила Українська фундація безпекових студій на пресконференції в Укрінформі на тему: «Старт проєкту «Цифрові технології та демократія: Європейські уроки захисту від зловмисних впливів» .

«Завданням проєкту визначено підвищити рівень обізнаності цільової аудиторії щодо європейських практик реагування на загрози використання цифрових технологій для втручання у політичні процеси та громадської думки. До нашої цільової аудиторії ми відносимо експертне середовище та органи влади України, задіяні у формуванні та впровадженні державної політики у сфері інформаційної безпеки. Над стратегією інформаційної безпеки вже почало працювати Міністерство культури та інформаційної політики», - сказала менеджерка проєкту Ірина Петрова.

Згідно з соціологічними даними проєкту, у 2020 році 77% українців усвідомлюють існування дезінформації, а близько 62% респондентів впевнені в своїй здатності відрізнити дезінформацію від правдивих новин. Втім, реальне вміння респондентів відрізняти дезінформацію від якісної інформації не збігається з власною оцінкою. Якщо у 2019 році 11% громадян України могли відрізнити дезінформацію від якісної інформації, то у 2020 - лише 3%.

«Для країни, яка з 2014 року перебуває в стані явної гібридної війни, і коли дезінформація давно перестала бути темою суто експертних обговорень, на жаль, рівень медіа-грамотності, критичного мислення досі не є таким, щоб ми могли казати про нашу національну стійкість. Тому якщо 97% населення є вразливими до впливу дезінформації, то це є питанням національної безпеки», - наголосила експерт Української фундації безпекових студій з питань інформаційної безпеки Анастасія Баровська.

Учасники проєкту усвідомлюють, що Україна перебуває в специфічній ситуації сильного інформаційного впливу та збройного конфлікту, яка відрізняється від європейської. Та саме європейська практика протидії зловмисним впливам може стати корисною.

«Україна перебуває в специфічній ситуації, яка відрізняється від європейської, зазнаючи більш сильного впливу. Крім інформаційного, у нас ще є збройний конфлікт і окупація нашої території, і це робить нас більш вразливими до інформаційних впливів також. Ідея цього проєкту полягає в тому, щоб зрозуміти європейські підходи, але ми не можемо їх повністю копіювати. Водночас у європейців насправді є набагато більш структурований підхід до формування державної політики і цей процес відбувається більш публічно», - зазначила голова Української фундації безпекових студій Юлія Каздобіна.

Українська фундація безпекових студій працюватиме над проєктом з протидії ворожому іноземному впливу у цифровому середовищі протягом найближчих 6 місяців.

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