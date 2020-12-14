14 грудня, 15:00 - спільна пресконференція ТСК з питань захисту прав інвесторів та компанії Mars Ukraine на тему: «Мільйони інвесторам: як ТСК захищала інвесторів в 2020 році»

Організатор: Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів.

Учасники: Галина Янченко - народна депутатка, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів; Олексій Красов - член ТСК з питань захисту прав інвесторів; Руслан Скиба - директор з корпоративних зв’язків Mars Україна; Дмитро Сирота - керуючий партнер юридичної фірми SDM.

Коротко. Учасники заходу оприлюднять результати роботи Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів за 6 місяців з моменту створення, обговорять проблемні питання, з якими найчастіше звертається бізнес, а також представлять список успішних кейсів, розгляд яких вже завершений Спецкомісією.

Також представники компанії Mars Україна розкажуть про досвід звернення на адресу ТСК з питань захисту прав інвесторів ТОВ «Ріглі» та результати розгляду звернення.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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