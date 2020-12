10 грудня, 14:00 - міжнародний експертний круглий стіл на тему: «Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього»

Співорганізатори - ХУАВЕЙ УКРАЇНА, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Інформаційні партнери круглого столу – Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», Національна спілка журналістів України.

Учасники: Олег Редько (Oleh Redko) - засновник і керівник бізнес-акселератора Redko Industries та міжнародного благодійного фонду FLAMMA Foundation, венчурний інвестор краудфандингових платформ, Україна; д-р Наталія Черкас (Dr. Nataliia Cherkas) - запрошений професор, Університет Єни (Німеччина), доктор економічних наук, Інститут вищої освіти, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Німеччина; д-р Вікторія фон Розен (Dr. Victoriia von Rosen) - доцент, консультант International Academic & Business Projects, науковий співробітник Інституту вищої освіти, докторант кафедри міжнародної економіки, Німеччина; Мар’ян Данко (Marian Danko) - засновник, директор компаній WeHustle та TECOM Conf, КНР; Микола Скиба (Mykola Skyba) - експерт з питань освіти та навичок майбутнього Українського інституту майбутнього; д-р Віталій Осташко (Dr. Vitalii Ostashko) - віцепрезидент Української Асоціації розвитку інформаційних технологій в медицині, член WHO Digital Health Technical Advisory Group (DHTAG) and Roster of Experts (Україна); Ольга Демиденко (Olga Demydenko) - кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу академічної мобільності КПІ імені Ігоря Сікорського; Олександр Юрчак (Olexandr Yurchak) - гениральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації України, платформа Industry4Ukraine; д-р Максим Беліцький (Dr. Maksim Belitski) - доцент з підприємництва та інновацій в Бізнес школі Хенлі, Університет Рединга, Велика Британія; Надія Васильєва (Nadiia Vasylieva) - засновниця Інституту цифрової трансформації; д-р Лариса Антонюк (Dr. Prof. Larysa Antoniuk) - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, директор Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Ігор Дядюра (Igor Diadiura) - заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України; Аліна Севастюк (Alina Sevastiuk) - менеджер із зв’язків з громадськістю ТОВ «ХУАВЕЙ УКРАЇНА», модератор.

Коротко. Уряди багатьох країн визначили цифрову трансформацію як один з пріоритетів стратегії розвитку національної економіки. При цьому важливо, щоб кожна країна визначила своє місце на цифровій мапі світу зараз і обрала свій шлях розвитку цифрової економіки на майбутнє.

Міжнародний круглий стіл проводиться в рамках дослідницького проєкту «Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього», який ініційовано «Хуавей Україна» та здійснюється спільно з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. Дослідження відбувається в партнерстві з Інститутом цифрової трансформації. Інформаційними партнерами є Український інститут майбутнього, Національна спілка журналістів України.

В основі обговорення цифрової економіки під час круглого столу є дослідження, яке було опубліковано у 2020 році консалтинговою компанією Arthur D. Little та Huawei під назвою «Think digital. Think archetype. Your digital economy model.». Це одне з найбільших міжнародних оглядів політики цифрової економіки, який дає поштовх безлічі плідних дискусій у всьому світі. Воно є інструментом для публічного діалогу та залучення усіх зацікавлених сторін, щоб разом створити дорожню карту у сфері державної політики щодо цифрової економіки.

Мета круглого столу: міжнародний обмін досвідом розвитку цифрової економіки в країнах світу задля формування стратегічної візії трансформації української економіки, впливу інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці та подальшої розробки дорожньої карти цифрової економіки України.

