«Українці Разом!». Соціальна картка учасника АТО

10 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Соціальна картка учасника АТО «Українці Разом!» - ефективна програма соціально-правового захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей»

Організатор: Всеукраїнське об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

Учасники: Руслан Руденко - голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!»; Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів України; Ігор Гордійчук - Герой України, офіцер Головного командного центру Генерального штабу Збройних сил України, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Збройних сил України; Ярослав Сподар - заступник командувача Національної гвардії України, генерал-лейтенант; Віктор Толочко - голова Національного Комітету ветеранів війни, волонтерів та учасників АТО України, командир батальйону імені генерала Кульчицького (2014-2020), полковник; Володимир Гончаров - заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр К»; Віктор Кіріченко - Віце-президент Федерації футболу учасників АТО; Микола Білосвіт - командир 112 окремої бригади територіальної оборони, екс командир 12 окремого мотопіхотного батальйону, полковник Збройних сил України; Олександр Стадніченко - креативний продюсер Радіогрупи УМХ, представники сектора безпеки та оборони, соціально відповідального бізнесу, ветеранських та волонтерських організацій України.

Довідково. Соціальна картка учасника АТО «Українці Разом!» – це програма соціально-правового захисту учасників АТО/ООС та членів їх сімей, яка була створена у 2015 року за ініціативи Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

Як повідомляють організатори, близько 250 тисяч учасників бойових дій долучились до недержавної програми «Соціальна картка учасника АТО». Вони отримали адресну допомогу у вигляді знижок на товари і послуги від партнерів програми «Українці-Разом!», яких на сьогодні понад 2,5 тисячі.

Додаткова інформація на офіційному сайті Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!» за посиланням: www.ukrazom.org

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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