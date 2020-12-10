10 грудня, 10:00 - пресконференція на тему: «Благодійники і бізнес: адаптивність під час кризи»

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА; БО «Український форум благодійників».

Учасники: Андрій Бублик - директор із зв’язків з державними установами та комунікацій Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові; Ірина Гуцал - директорка благодійної платформи dobro.ua, МБФ «Українська Біржа Благодійності»; Любов Раїнчук - керівниця напрямку «Культура благодійності» в Zagoriy foundation, координаторка проєкту #ЩедрийВівторок; Ольга Слащева - генеральна продюсерка VIDEOMATICA Production&Academy, організаторка Всеукраїнського марафону відеомейкерів; Маргарита Тарасова - провідний фахівець відділу із зв’язків з громадськістю Coca-Cola Beverages Ukraine Limited; Валерія Татарчук - засновниця і генеральна директорка БФ «Твоя опора»; Поліна Нюхіна - директорка Українського форуму благодійників, модераторка заходу.

Коротко. Світова пандемія принесла невизначеність у суспільство. Держава вимушена реагувати надшвидко, не маючи права на помилку. Бізнес винаходить нові моделі соціальної відповідальності. Громадянське суспільство адаптується під кризові умови, пропонуючи нові підходи, рішення та проєкти.

Ефективна міжсекторальна співпраця як під час пандемії, так і у постковідний період стає ще більш важливою. Взаємна підтримка, розуміння потреб, відкритий діалог, стають необхідними у кризові часи, а приклади ефективної співпраці бізнесу та громадянського суспільства з впровадження благодійних і соціальних ініціатив є запорукою подальшої побудови сталих партнерських відносин.

Наприкінці кризового 2020 року представники бізнесу та громадянського суспільства обговорять виклики, уроки року та рецепти ефективної співпраці, а також поділяться планами на майбутнє.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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