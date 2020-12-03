3 грудня, 14:00 брифінг на тему: «Фінансова спроможність громад надавати адміністративні послуги та презентація законопроєкту № 4380 «Про адміністративний збір»

Організатор: Програма «U-LEAD з Європою».

Спікери: Віктор Тимощук - головний експерт напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг Програми «U-LEAD з Європою»; Лариса Білозір - народний депутат України, голова підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур; Василь Сегін - координатор з впровадження політик напрямку з покращення якості надання адміністративних послуг Програми «U-LEAD з Європою»; Інна Скляр - експертка з правових питань, Асоціації міст України; представники асоціацій органів місцевого самоврядування.

Питання до обговорення:

Наскільки діючі ставки адміністративного збору є обґрунтованими?

Чи достатньо у громад коштів для створення та забезпечення функціонування ЦНАП?

Чи зручною для громадян та суб'єктів надання адміністративних послуг є діюча модель встановлення ставок адміністративного збору?

Іноземний досвід щодо встановлення плати за надання адміністративних послуг.

Як впливають ставки адмінзбору на доступність послуг для громадян?

Коротко. Спікери обговорять фінансову спроможність органів місцевого самоврядування надавати адміністративні послуги в контексті нового закону щодо мережі ЦНАП від 03.11.2020 року, що передбачає обов'язкове створення ЦНАП у всіх територіальних громадах.

Також вони презентують законопроєкт № 4380 «Про адміністративний збір», який розробили народні депутати, представники міністерств, асоціацій органів місцевого самоврядування та експертне середовище. Законопроєкт № 4380 має на меті забезпечити прозорі та справедливі платежі за адміністративні послуги.

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