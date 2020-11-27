27 листопада, 12:30 - пресконференція на тему: «Презентація звіту «Інтеграційні процеси Російської Федерації в ОРДЛО»

Організатор: ГО «Східна правозахисна група».

Спікери: Віра Ястребова - адвокат, директор ГО «Східна правозахисна група»; Сергій Пащуков - заступник директора ГО «Східна правозахисна група»; Павло Лисянський - представник Уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях; Марина Чуйкова - колишня полонена НВФ «ДНР» в ОРДЛО.

Коротко. Під час пресконференції буде розкрита системна діяльність Російської Федерації із ведення гібридної війни, яка ведеться останні 6 років у напрямку інтеграції ОРДЛО в РФ, а саме:

- Окупаційні адміністрації РФ у примусовому порядку видають паспорти НВФ «ЛНР» та «ДНР» робітниками «адміністрацій», підприємств, силових структур, тощо.

- Російська Федерація проводить прискорену видачу паспортів РФ населенню ОРДЛО.

- НВФ «ЛНР» та «ДНР» під керівництвом кураторів РФ проводять системну роботу з так званого «військово-патріотичного» виховання, а по факту мілітаризації дітей та підлітків віком від 6 років у всіх школах ОРДЛО та за допомогою спеціальних проєктів, заходів, зборів, тощо.

- Російська Федерація через окупаційні адміністрації залучає до участі у всеросійських та міжнародних змаганнях дітей та підлітків з різних видів спорту, використовуючи символіку НВФ «ЛНР» та «ДНР».

- Окупаційні адміністрації під керівництвом РФ організують та проводять культурні заходи (концерти, фестивалі) на території ОРДЛО та РФ з метою виховання «патріотизму» та насадження ідеології «русского мира».

- Російська Федерація фінансує створення десятків фільмів, у яких героїзує учасників незаконних збройних формувань та демонструє їх населенню ОРДЛО.

- Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО переписують історію та вводять інформацію про історію для школярів ОРДЛО під назвою «Історія Вітчизни».

- В окупованій частині Донбасу молодь вже носить прапори РФ і вчить історію Росії;

Реалізація наведеної у звіті стратегії РФ суперечить домовленостями щодо врегулювання військового конфлікту на сході України.

Представники ЗМІ можуть надіслати запитання до спікерів на e-mail: east.hr.group@gmail.com

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк