Про проведення Всеукраїнської інформаційної кампанії “16 днів проти насильства”

26 листопада, 9:30 - пресбрифінг, присвячений проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії “16 днів проти насильства”

Організатор: Міністерство соціальної політики України.

Спікери: Марина Лазебна - міністр соціальної політики України; Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Олена Литвиненко - заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні; Катерина Павліченко - заступник міністра внутрішніх справ України; Валерія Коломієць - заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції; Оксана Василяка - перший заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги; Хайме Надаль - голова представництва Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine; Юлія Саченко - голова Правління ГС “А21 Україна”; Ольга Ревук - заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції; Тетяна Муден - менеджерка проєктів з протидії домошньому насильству офісу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Довідково. У 1999 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Щороку в цей день у різних країнах по всьому світу розпочинається акція “16 днів проти насильства”.

Основне завдання цієї акції - привернути увагу спільноти до двох актуальних проблем – запобігання та протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і громадських організацій задля об’єднання зусиль заради захисту прав людини.

Акція “16 днів проти насильства” — це нагода ще раз нагадати громадськості про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей щодо усіх форм насильства, продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя, розвитку і професійного зростання кожної людини.

Подібні масштабні проблеми можна подолати лише об’єднавши зусилля, забезпечивши комплексний підхід до їх вирішення: попереджаючи наступні випадки насильства, притягуючи до відповідальності кривдників та надаючи якісну кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує.

Організатори хочуть забезпечити доступ до інформації кожному, тому на заході перекладач жестової мови здійснюватиме переклад виступів усіх спікерів та презентацій.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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