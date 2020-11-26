Презентація запуску інформаційної кампанії “Громадянське суспільство та влада - кращі практики співпраці”

26 листопада, 13:30 - пресконференція з нагоди запуску інформаційної кампанії “Громадянське суспільство та влада - кращі практики співпраці”

Організатор: Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

Спікери: Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Олександр Ярема - державний секретар Кабінету Міністрів України; Володимир Шейгус - виконавчий директор Ісар “Єднання”; Олеся Холопік - директорка Центру демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ); Світлана Конончук - виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД).

Коротко. Наприкінці 2020 року нам усім дуже потрібні хороші новини. І нова спільна інформаційна кампанія Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) та проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України” - саме про них. А хороші новини про синергію влади та організацій громадянського суспільства - це нові кроки на шляху до тієї України, яку ми всі мріємо бачити, - сильної та успішної.

26 листопада 2020 року в Україні стартує інформаційна кампанія МКІП та "Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України”, яка продемонструє успіхи великої кількості проєктів організацій громадянського суспільства (ОГС), втілених у життя разом із органами виконавчої влади. Ці дієві практики спільної роботи стануть прикладом та натхненням для всіх, хто вболіває та займається розвитком суспільства свідомих та відповідальних громадян.

Під час події партнери представлять всі деталі кампанії та збору успішних практик.

Довідково. Проєкт "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України" реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ), завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Мета проєкту - покращити середовище діяльності громадянського суспільства та зміцнити інституційні спроможності ОГС для підвищення самозарадності громадського сектору.

Додаткова інформація за e-mail: v.didyk@cedem.org.ua (Валерія Дідик, менеджерка проєктів ЦЕДЕМ).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV, а також на офіційній сторінці проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України” та офіційній сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України у мережі Facebook.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого покращити середовище діяльності громадянського суспільства та зміцнити інституційні спроможності ОГС для підвищення самозарадності громадського сектору.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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