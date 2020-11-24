Як допомогти жінці у складній життєвій ситуації

24 листопада, 11:00 - презентація результатів соціального проєкту щодо надання психологічної підтримки жінкам в умовах економічної кризи через COVID-19

Організатор: ГО «Рада Жіночих Ініціатив».

Учасники: Олександр Кучеренко - директор проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС); Олександр Слобожан - виконавчий директор Асоціації міст України; Ольга Неманежина - голова «Ради Жіночих Ініціатив»; Єгор Йордек - тренер/ психолог/ коуч; Світлана Пєйчева – учасниця проєкту, директор Бердянського районного центру соцслужб для сім’ї, дітей та молоді; Ірина Саранча - учасниця проєкту, голова ГО «Паросток»; Бронвін Круден - заступниця директора Програми двосторонньої співпраці з Україною при Посольстві Канади; Олена Масоріна - ГО «Європейська асамблея жінок-депутаток», психоаналітик; Анастасія Попсуй - президентка ГО «Європейська асамблая жінок-депутаток», модераторка.

Коротко. В рамках проєкту було проведено навчання за унікальною авторською програмою для працівників центрів соціальних служб та муніципальних психологів 20 міст України, які, у свою чергу, надали більше 400 персональних консультацій жінкам, котрі опинилися у скрутному становищі. Проєкт тривав протягом липня-листопада 2020 року.

Під час презентації будуть обговорені інші соціальні інструменти, які впроваджуються різними організаціями для допомоги жінкам у складних життєвих ситуаціях, викликаних пандемією та економічною кризою.

Довідково. ГО «Рада Жіночих Ініціатив» спільно з ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів» провели конкурс на участь у навчальній програмі з надання психологічної підтримки жінкам в умовах економічної кризи через COVID-19.

Мета ініціативи – надання якісної психологічної підтримки жінкам для подолання наслідків економічної кризи шляхом підвищення спроможності Центрів соціальних служб у містах.

Головне завдання проєкту – надати сучасну, повноцінну систему короткотривалої психотерапії та експертного консультування працівникам Центрів соціальної допомоги, які не мають фінансової можливості опановувати сучасні вітчизняні та західні методи консультування, що викладаються в приватних інститутах і тренінгових центрах за високою ціною. Проєкт відкрив доступ до цих послуг як соціальним працівникам для підвищення кваліфікації, так і соціально вразливим верствам населення для отримання психологічної та експертної підтримки, особливо потрібної під час кризи, визваної COVID-19.

Реалізація ініціативи стала можлива за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, яке підтрамала Асоціації міст України (АМУ) та проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який в Україні впроваджує Федерація канадських муніципалітетів.

Більше про проєкт на сайті: http://ccwea.org.ua/uk/

Відеосюжет: https://www.pravdatut.ua/n8826/

Акредитація представників ЗМІ до 23 листопада 16:00 за тел.: 096 0596 726, e-mai: Euro.assembly@gmail.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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