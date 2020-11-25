25 листопада, 15:00 - пресконференція на тему: “ЄСПЛ зобов’язав державу надати дороговартісне лікування орфанному пацієнту”

Організатори: Харківський благодійний фонд «Діти зі спінальною м’язовою атрофією»; Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники: Віталій Матюшенко - президент Благодійного Фонду «Діти зі спінальною м’язовою атрофією»; Олег Марусяк - народний депутат України, голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики; Богдан Торохтій - народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики; Інна Солодка - державний секретар Міністерства охорони здоров'я України; Юрій Федоренко - керівник ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод»; Михайло Тарахкало - директор Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ); Андрій Шатілло - лікар-невролог, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН».

Коротко. Учасники заходу проінформують щодо ситуації з порушенням прав пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).

Як повідомляють організатори, 5 листопада 2020 року Європейський суд з прав людини в порядку Правила 39 Регламенту Суду ухвалив проміжне рішення у справі «Гиря проти України» (заява № 41714/20) про застосування термінових заходів до початку розгляду основної скарги у зв’язку із загрозою для життя заявника.

Довідково. Харківський благодійний фонд «Діти зі спінальною м’язовою атрофією» засновано батьками дітей, що мають рідкісне (орфанне) захворювання - СМА. Це єдина українська організація, що входить у міжнародне співтовариство СМА, визнана поза межами України. Фондом ведеться просвітницька та законодавча діяльність вже протягом шістнадцяти років (з 2004 року), фінансуються наукові дослідження, надається всебічна підтримка пацієнтам зі СМА в Україні та ведеться Реєстр пацієнтів.

Сайт Харківського благодійного фонду «Діти зі спінальною м’язовою атрофією»: csma.org.ua , Facebook: facebook.com/childrenSMA

Українська Гельсінська спілка з прав людини — найбільша в Україні асоціація громадських правозахисних організацій. Її мета - сприяння практичному виконанню гуманітарних статей.

Сайт Української Гельсінської спілки з прав людини: helsinki.org.ua/

Спінальна м’язова атрофія - рідкісне генетичне захворювання, що вражає одного з 10 тисяч новонароджених. Кожен 40 житель є носієм гена, що викликає СМА, незважаючи на стать, національність і вік.

Контакти для детальної, офіційної інформації та запитів: Віталій Матюшенко, президент Фонду, тел.: +380503640673; e-mail: csma.ua@gmail.com

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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