23 листопада, 9:30 - круглий стіл на тему: «Юридична термінологія: проблеми стандартизації»

Організатор: Національна комісія зі стандартів державної мови

Учасники: Орися Демська - голова Національної комісії зі стандартів державної мови, докторка філологічних наук, професорка; Володимир Мозгунов - заступник голови Національної комісії зі стандартів державної мови, кандидат філологічних наук, доцент; Павло Гриценко - директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор; Богдан Ажнюк - директор Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, доктор філологічних наук, професор; Олександр Копиленко - член Президії НАН України, академік НАН України; Наталія Артикуца - головна наукова співробітниця Інституту законодавства Верховної Ради України, кандидатка філологічних наук, доцентка; Тетяна Варфоломеєва - ректорка Академії адвокатури України, докторка юридичних наук, професорка; Олег Чебаненко - експерт, правник Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність».

Теми до обговорення:

1. Юридичний термін у сучасному термінознавстві.

2. Роль державних, наукових установ та організацій громадянського суспільства у питаннях упорядкування української правничої термінології.

3. Засади взаємодії фахового середовища у питаннях стандартизації української правничої термінології.

Коротко. Мета круглого столу - обговорити актуальні проблеми термінології права на понятійному та мовному рівнях, визначити принципи диференціації питомих українських, чужомовних, інтернаціональних термінів та терміноелементів у правових текстах.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк