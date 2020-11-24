Презентація онлайн-ресурсу про українську політичну еміграцію

24 листопада, 15:30 - презентація геоінформаційної системи “Віртуальний некрополь української еміграції”

Організатор: Український інститут національної пам’яті

Учасники: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Лариса Дір - начальниця Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва; Андрій Ковальов - представник благодійного фонду “Героїка”; Павло Подобєд - координатор проєкту, начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті УІНП; Роман Зіненко - представник компанії “Софт-про” – розробника геоінформаційної системи.

Коротко. Геоінформаційна система “Віртуальний некрополь української еміграції” створена фахівцями УІНП та призначена для збору, узагальнення і поширення інформації про поховання української мистецької та політичної еліти закордоном, які розкидані по різних країнах та континентах. Відвідувачі сайту за допомогою багатофункціонального пошуку зможуть швидко та безкоштовно відшукати інформацію про могилу певної особи за ім’ям та прізвищем, за датою чи місцем народження або смерті. В один клік зможуть вивести на екран список українських художників, дипломатів чи, наприклад, математиків, похованих закордоном; переглянути розташування могил чи певного цвинтаря на карті. Кожній персоналії на сайті присвячена окрема сторінка, що містить біографічну довідку, координати та фото могили, відомості про стан місця поховання та статус оплати.

Під час презентації проєкту його автори розкажуть, як 100 років українці на чужині формували нову культуру догляду за українськими похованнями, пояснять, чому зникають могили старих емігрантів і як цьому запобігти.

Акредитація представників ЗМІ за електронною адресою: press@uinp.gov.ua

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк