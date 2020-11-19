19 листопада, 15:00 - круглий стіл на тему: «Оптимальний шлях переозброєння: як створити ефективну систему в державі»

Організатор: Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

Учасники: Валентин Бадрак - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Сергій Згурець - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес»; Валерій Іващенко - перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Олександр Миронюк - заступник міністра оборони України; Ігор Кабаненко - адмірал, президент компанії «UA.RPA»; Анатолій Пінчук - директор ВГО «Українська стратегія»; Сергій Чепель - директор «САТКОМ ГРУП».

До участі запрошені: представники РНБОУ, фахівці дотичних міністерств та відомств.

Під час круглого столу експерти та запрошені фахівці обговорюватимуть наступні питання:

1. Проблеми формування та реалізації ДОЗ (державного оборонного замовлення) та як їх позбутися в 2021 році.

2. Питання переходу до формування державних цільових програм як шлях відмови від «ручного управління» у переозброєнні.

3. Питання формування пріоритетів.

4. Ефективні шляхи прийняття рішень, баланс внутрішнього замовлення та імпорту.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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