Результати спостереження ОПОРИ під час другого туру місцевих виборів 22 листопада

23 листопада, 11:00 - пресконференція щодо спостереження Громадянської мережі ОПОРА за днем голосування 22 листопада у 11 містах

Організатор: Громадська мережа ОПОРА.

Спікери: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Коротко. Експерти ОПОРИ розкажуть, як минув день голосування та ніч підрахунку голосів, з якими проблемами зіштовхнулись суб’єкти виборчого процесу. Експерти також дадуть оцінку виборчому процесу та презентують результати проведеного спостереження на основі соціологічно обґрунтованої вибірки по 11 містах, де відбуватиметься так званий «другий тур».

Довідково. Як зазначають організатори, 22 листопада відбудуться повторні вибори в 11 містах:

Бердянськ, Запорізька область – Валерій Баранов («За майбутнє») та Олександр Свідло («Опозиційна платформа – За життя»);

Дніпро – Загід Краснов («Громадська сила») та Борис Філатов («Пропозиція»);

Дрогобич, Львівська область – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

Львів – Андрій Садовий («Самопоміч») та Олег Синютка («Європейська Солідарність»);

Миколаїв – Олександр Сенкевич («Пропозиція») та Владислав Чайка («Опозиційна платформа – За життя»);

Нікополь, Дніпропетровська область – Руслан Олійник («Слуга народу») та Олександр Саюк («За майбутнє»);

Полтава – Сергій Іващенко («Слуга народу») та Олександр Мамай («За майбутнє»);

Рівне – Олександр Третяк («Європейська Солідарність») та Віктор Шаркизян («Рівне разом»);

Слов'янськ – Вадим Лях («Опозиційний блок») та Павло Придворов («Опозиційна платформа – За життя»);

Ужгород – Богдан Андріїв (самовисування) та Віктор Щадей («Слуга народу»);

Черкаси – Анатолій Бондаренко («За майбутнє») та Віктор Євпак («Голос»).

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Підсумкові матеріали:

Результати другого туру виборів не забезпечили зміни лідерів виборчих перегонів на посаду міських голів - ОПОРА

За попередніми результатами другого туру виборів голів 11 міст, який відбувся 22 листопада, у всіх громадах перемогли кандидати, які й у першому турі набрали максимальну кількість голосів.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі 23 листопада.

"Результати виборів засвідчили частково те, що повторне голосування не є раціональним інструментом визначення абсолютного переможця. Тобто, фактично, у всіх громадах перемогли кандидати, які в першому турі набрали максимальну кількість голосів. І, в той же час, в абсолютних числах, кількість виборців, які голосували за них, є меншою, ніж 25 жовтня в переважній більшості громад. Тобто повторне голосування не надало нам ані жодних сюрпризів, не забезпечило зміни результату лідерів передвиборчих перегонів на посаду міських голів у цих територіальних громадах, ані створило якісь нові унікальні конкурентні умови для ведення передвиборчої боротьби напередодні повторного голосування", - зазначила Айвазовська.

Голова правління ОПОРИ додала, що переважна більшість кандидатів займалася організацією, адмініструванням і в цілому участю у формуванні виборчих комісій або інших аспектів діяльності після першого туру.

"Незважаючи на те, що в багатьох країнах світу повторне голосування є інструментом визначення абсолютного переможця, але знову ж таки, в абсолютних числах кількості виборців, які прийшли і взяли участь в ньому, ми можемо говорити, що воно не спрацювало в той спосіб, на який сподівалися і учасники виборчого процесу, і розробники законодавства про вибори", - зауважила Айвазовська.

За даними Громадянської мережі ОПОРА, під час повторного голосування 22 листопада явка виборців становила 29,23%. Тоді як на першому турі голосування паралельний підрахунок ОПОРИ засвідчив результат 35,9% явки виборців.

"Тобто ми бачимо зниження явки, проте вона є досить високою порівняно з другим туром і 15 листопада на 6% і виборів у 2015 році, коли у громадах від 90 тисяч виборців також була застосована мажоритарна система абсолютної більшості. Тобто, кандидат, який не набирав понад 50% у першому турі голосування, брав участь у повторному", - сказала Айвазовська.

Спостерігачі ОПОРИ 22 листопада працювали на 300 виборчих дільницях, визначених відповідно до статистично обґрунтованої вибірки.

Як повідомлялося, у неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

Виборча кампанія до другого туру місцевих виборів відбувалася в умовах активної конкурентності із залученням національних ЗМІ - Айвазовська

Виборча кампанія до повторного голосування в 11 громадах, яке пройшло 22 листопада, відбувалася в умовах активної конкурентності із залученням національних засобів масової інформації і політиків всеукраїнського рівня для здійснення агітації.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі 23 листопада.

"Ми відзначаємо, що ця виборча кампанія до повторного голосування в 11 громадах відбувалася в умовах активної конкурентності із залученням національних засобів масової інформації і політиків всеукраїнського рівня для здійснення агітації за тих чи інших кандидатів. Ця конфліктність мала ознаки конкурентності, але подекуди виходила за межі певної логіки або моралі. Тобто мова йде про значне використання чорного піару проти конкурентів, зокрема через не лише ЗМІ локальні чи національні, а в першу чергу, засобами соціальних мереж, мережі Інтернет, Фейсбуку тощо", - зазначила Айвазовська.

Голова правління ОПОРИ уточнила, що в рамках кампанії поширювалася недостовірна інформація про кандидатів. Натомість кандидати не поспішали в законний спосіб вимагати спростування чи уточнення цих відомостей для того, щоб захистити власну репутацію.

Як повідомлялося, у неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

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