18 листопада, 13:30 - пресконференція на тему: «Освітній курс «Кримські татари: Історія. Культура. Мистецтво». Результати проєкту»

Організатори: ГО «Кримська родина», Український культурний фонд.

Учасники: Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу; Аніфе Куртсеітова - голова ГО «Кримська родина»; Антон Кориневич - Постійний Представник Президента у АР Крим; Бекір Аблаєв - член організації ГО «Кримська родина», автор посібника з історії Криму та кримських татар; Гульнара Бекірова - історик, автор посібника; Юлія Тищенко -автор посібника; Андрій Іванець - історик, автор посібника; Юрій Кононенко - директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН; Рустем Скибін- кримськотатарський художник-кераміст; Мамуре Чабанова - автор перекладу посібника , філолог.

Коротко. Учасники заходу презентують перший навчальний посібник «Історія Криму та кримськотатарського народу», виданий двома мовами (українською та кримськотатарською), освітню онлайн-платформу із циклом лекцій, курсом відеоуроків з історії, культури та мистецтва кримських татар, електронним посібником та іншими допоміжними матеріалами, які були використані під час впровадження проєкту.

Додаткова інформація за тел.: 0679641104, e- mail: krimskarodina@ukr.net (Аніфе Куртсеітова).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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