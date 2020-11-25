25 листопада, 11:00 - пресконференція на тему: «Якісні та безпечні іграшки – запорука здорового дитинства!»

Організатори: Громадська спілка «Українська Асоціація Індустрії Іграшок» та Громадська організація «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра».

Учасники: Наталія Іваненко - виконавчий директор ГС «Українська Асоціація Індустрії Іграшок»; Олена Куликова - голова Правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра»; Ірина Мазепа - начальник підрозділу Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві; Майя Руселевич - алерголог, педіатр, кандидат медичних наук, засновниця медичного центру B_Health.

Теми для обговорення:

1. Небезпечні іграшки, реалії бізнесу, аналіз ринку. Як і де обрати якісну та безпечну іграшку?

2. Вимоги до безпечності дитячих іграшок. Європейський досвід як приклад до наслідування. Дослідження українських іграшок. Проблематика проведення лабораторних досліджень.

3. Контроль ринку іграшок: напрацювання, проблематика та цілі.

4. Наслідки контакту дітей з низькоякісними іграшками.

Коротко. Метою даного заходу є бажання привернути увагу влади, представників ЗМІ та громадськості до проблеми безпечності іграшок, що реалізуються на споживчому ринку України.

Іграшки, що вводяться в обіг, повинні відповідати вимогам щодо безпечності, встановленим Технічним регламентом та санітарним нормам.

Як повідомляють організатори, моніторинг ринку іграшок свідчить про те, що ці вимоги постійно й масово порушуються. Дитячі товари сьогодні можливо придбати не лише у спеціалізованих магазинах, а й в кіосках, на ринках, в продуктових супермаркетах тощо. Фіксується продаж іграшок, заборонених до реалізації за кордоном, без встановленого маркування, тобто контрабандних товарів, а також у точках торгівлі, в яких не передбачено продаж дитячого асортименту. Масштаби проблеми настільки великі, що держава не в змозі їх контролювати, а батьки не завжди знають ознаки якісних та безпечних товарів.

Інформування та захист прав споживачів на безпечні товари - пріоритет українського сьогодення й діяльності громадських організацій - ініціаторів пресконференції.

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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