16 листопада, 15:00 - наукова конференція на тему: «Традиції та новації в світовій енциклопедистиці»

Організатор: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» за участі провідних фахівців наукових установ та закладів вищої освіти України.

Учасники: Богдан Червак - перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Вадим Локтєв - академік НАН України, академік-секретар відділення фізики і астрономії НАН України, голова редакційної колегії «Великої української енциклопедії»; Алла Киридон - доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Алла Арістова - доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»; Володимир Білецький - доктор технічних наук, професор кафедри видобування нафти, газу і конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Віктор Вечерський - кандидат архітектури, начальник відділу архітектурної і містобудівної спадщини Інституту культурної спадщини; Геннадій Гайко - доктор технічних наук, професор кафедри геоінженерії Інституту енергозбереження і енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Павло Гриценко - доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України; Микола Жулинський - академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Олександр Удод - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, зав. відділу української історіографії Інституту історії НАН України; представник Міністерства культури та інформаційної політики України.

Теми для обговорення:

Знакові постаті та явища в історії енциклопедистики.

Українські енциклопедичні проєкти та світова енциклопедистика.

Контент та дизайн сучасних енциклопедій.

Технологічні принципи розробки та функціонування енциклопедичного порталу.

Мова і стиль енциклопедичних видань.

Регіональна енциклопедистика: типологія, стиль, контент, функції.

Регіональні та краєзнавчі енциклопедії України як глобальні медіа.

Проблеми здоров’я в енциклопедичному контенті.

Сучасна українська енциклопедистика та виклики інформаційної війни.

Коротко. Мета заходу - обговорення теоретичних та прикладних проблем змістового наповнення сучасних енциклопедій; залучення інтелектуальної еліти України до створення іміджевого інформаційного видання державної ваги – національно-значущого проєкту «Велика українська енциклопедія».

Довідково. Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» – установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, що підпорядкована Державному комітету телебачення та радіомовлення України і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана.

Головне завдання Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» ‒ підготовка «Великої української енциклопедії».

«Велика українська енциклопедія» ‒ універсальне довідкове видання. Спільними зусиллями співробітників державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського колективу материкової і діаспорної України енциклопедія готується у двох версіях: як багатотомне видання (ВУЕ) і як сучасний довідковий онлайн-сервіс (е-ВУЕ). Науково-методичний супровід проєкту забезпечують науковці НАН України.

Офіційний сайт Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»: https://ev.vue.gov.ua/

Сторінка Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» у Facebook: https://www.facebook.com/vue.gov.ua/

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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