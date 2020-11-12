12 листопада, 14:00 - презентація підсумкового звіту про реалізацію проєкту «Створення механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку»

Організатор: Громадська організація «Інститут Громадянських Свобод» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Учасники: Юлія Вітка - заступник керівника Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Тетяна Бурак - старший експерт з питань захисту прав споживачів фінансових послуг Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Світлана Жукова - голова ГО «Інститут Громадянських Свобод»; Олена Пантова - генеральний директор ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ»; Інна Бєлянська - голова Правління ПрАТ «МетЛайф»;

До участі запрошений: Володимир Шевченко - генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Коротко. Громадська організація «Інститут Громадянських Свобод» у грудні 2019 року розпочала реалізацію проєкту «Створення механізму альтернативного вирішення спорів споживачів на страховому ринку» (надалі - Проєкт).

Завданнями Проєкту визначено:

- запуск механізму альтернативного вирішення спорів, який забезпечить споживачам страхових послуг можливість вирішити спір зі страховою компанією у короткі строки, безоплатно та неупереджено;

- підвищення грамотності споживачів страхових послуг за допомогою веб-сайту організації.

Довідково. Проєкт реалізовано за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в звіті думки необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Громадська організація «Інститут Громадянських Свобод» створена у 2017 році. Серед завдань організації - підтримка захисту прав споживачів, правова просвіта та участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів із питань статутної діяльності організації.

Сайт проєкту ГО «Інститут Громадянських Свобод» «Офіс страхового примирителя»: https://ipk.org.ua/ . Facebook: https://www.facebook.com/ipk.office

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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