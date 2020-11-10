10 листопада, 12:00 - круглий стіл на тему: «Стан розвитку сержантського корпусу Збройних сил України».

Організатор: Управління по роботі з сержантським складом Збройних сил України.

Учасники: Олександр Косинський - головний старшина ЗСУ – начальник Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ, старший прапорщик; Алвідас Купрускевічус - радник з питань розвитку сержантського складу при Офісі НАТО в Україні, сержант-майор; Роман Кузьменко - начальник відділу координації та моніторингу Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ, старший прапорщик; Олексій Дремлюга - штаб-сержант 1 категорії Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ, прапорщик; Павло Ручка - головний старшина Військово-Морських Сил ЗСУ, старший мічман; Євген Чумак - командир військової частини А1437 Повітряних Сил ЗСУ, прапорщик; Андрій Грималюк - головний старшина військової частини А1815 Сухопутних військ ЗСУ, старший прапорщик; Дмитро Шумський - штаб-сержант 2 категорії Групи по роботі з сержантським складом Сухопутних військ ЗСУ, старшина; Оксана Костюченко - командир відділення військової частини А0139 Головного командного центру ЗСУ, молодший сержант; Дмитро Тимощук - головний старшина Національної гвардії України, старший прапорщик.

Коротко. Учасники заходу обговорять поточний стан розвитку сержантського корпусу Збройних сил України, основні здобутки, проблемні питання і шляхи їх подолання, а також напрями подальшої роботи.

Питання до обговорення:

- переатестація військовослужбовців рядового та сержантського (старшинського) складу у військових званнях, що буде проводитися з 1 січня 2020 року;

- перспективи побудови військовослужбовцями військової служби за контрактом кар’єри професійного сержанта (старшини) протягом служби у Збройних силах України;

- надання сержантам (старшинам) можливостей професійного розвитку та здобуття освіти;

- яким в перспективі безпосередньо має бути професійний сержант (старшина) Збройних сил України – якості, знання, уміння, навички, спроможності.

Захід присвячений Дню сержанта, який відзначається в Україні щорічно 18 листопада.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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