6 листопада, 11:00 - презентація аналітичного огляду «Становище української мови в 2020 році»

Організатор: Рух «Простір свободи».

Учасники: Тарас Кремінь - Уповноважений із захисту державної мови; Тарас Шамайда - співкоординатор руху «Простір свободи»; Сергій Стуканов - координатор проєкту «Становище української мови».

Коротко. Напередодні Дня української мови та писемності рух «Простір свободи» оприлюднить дані аналітичного огляду про становище української мови та динаміку мовних процесів у ключових галузях суспільного життя.

Питання до обговорення:

- Що змінилося в правовому становищі української мови в 2020 році і яких змін чекати надалі? Як громадяни ставляться до закону про мову і яких дій очікують від держави?

- Як виконуються норми закону про мову в освіті, на транспорті, в рекламі та інших галузях?

- Якою є реальна частка української мови на телебаченні, радіо, в кінопрокаті, українському сегменті інтернету?

- Якою мовою обслуговують українців у сфері послуг – від закладів харчування до дитячих гуртків і секцій?

Унікальний огляд «Становище української мови» дає відповіді на ці та інші питання на основі даних соціології, статистики, моніторингових та аналітичних досліджень.

Акредитація представників ЗМІ за e-mail: info@prostirsvobody.org, тел.: 097-987-31-87, 067-783-95-96 .

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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