Еволюція сучасної медицини та виклик кібертехнологій інфекційним хворобам
Організатор: Компанія SYMPTOMME.
Учасники: Юрій Жидун – засновник компанії SYMPTOMME; Сергій Железняков - технічний директор компанії SYMPTOMME; Анатолій Бугайцов - виконавчий директор компанії SYMPTOMME; Віталій Ярема - директор із маркетингу компанії SYMPTOMME, модератор.
Питання до обговорення:
- Яку роль зіграла медична реформа для України? Що змінилося у відносинах між державою, інститутами охорони здоров'я, лікарями та платниками податків?
- Доступна медична допомога для всіх верств населення.
- Як захистити лікарів першої ланки в період пандемії?
- Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини. Як забезпечити збір якісних телеметричних даних?
Інформація про компанію SYMPTOMME за посиланням: https://symptomme.com/
Запитання до спікерів надсилайте на e-mail: viarema@symptomme.com
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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