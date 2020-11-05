5 листопада, 11:00 - пресконференція на тему: «Еволюція сучасної медицини та виклик кібертехнологій інфекційним хворобам»

Організатор: Компанія SYMPTOMME.

Учасники: Юрій Жидун – засновник компанії SYMPTOMME; Сергій Железняков - технічний директор компанії SYMPTOMME; Анатолій Бугайцов - виконавчий директор компанії SYMPTOMME; Віталій Ярема - директор із маркетингу компанії SYMPTOMME, модератор.

Питання до обговорення:

- Яку роль зіграла медична реформа для України? Що змінилося у відносинах між державою, інститутами охорони здоров'я, лікарями та платниками податків?

- Доступна медична допомога для всіх верств населення.

- Як захистити лікарів першої ланки в період пандемії?

- Надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини. Як забезпечити збір якісних телеметричних даних?

Інформація про компанію SYMPTOMME за посиланням: https://symptomme.com/

Запитання до спікерів надсилайте на e-mail: viarema@symptomme.com

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк