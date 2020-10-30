Інноваційне дослідження археологічної спадщини у проєкті «Трахтемирів-DIGITAL»

30 жовтня, 14:30 - презентація проєкту «Трахтемирів-DIGITAL», на якій буде представлено результати нових методів вивчення та картографування історико-культурної спадщини

Організатор: Державний історико-культурний заповідник «Трахтемирів» .

Учасники: Тарас Теліженко - директор Державного історико-культурного заповідника «Трахтемирів»; Дмитро Куштан - науковий керівник проєкту «Трахтемирів-DIGITAL», керівник Черкаської експедиції Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук; Олег Бурячок - технічний керівник проєкту «Трахтемирів-DIGITAL»; Віталій Козюба - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАНУ; Тимур Бобровський - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська»; провідні науковці та експерти в галузі археології та пам’яткоохоронної справи.

Коротко. Учасники презентують деталі проєкту «Трахтемирів-DIGITAL», інноваційну технологію проведення фотограмметрії, лазерного сканування та створення 3D-моделей археологічних об’єктів, а також інформацію про дослідження та унікальні археологічні об’єкти Трахтемирівського півострова.

Проєкт «Трахтемирів-DIGITAL» реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Довідково. Трахтемирівський півострів, де розташовані археологічні об’єкти ДІКЗ «Трахтемирів», має специфічну геологічну будову, особливий природний ландшафт та багату історію. За даними археологічних досліджень трахтемирівська земля зберегла пам’ятки майже усіх епох української історії – від кам’яного віку до козацьких часів.

Мета проєкту «Трахтемирів-DIGITAL» - створення 3D-моделі ландшафту Трахтемирівського півострова із фіксацією відомих та виявлених пам'яток археології та природи, створення наукового опису та каталогу усіх виявлених пам’яток.

Для реалізації проєкту було використано вже відому технологію фотограмметрії та інноваційну - LIDAR. Остання LIDAR (Light Identification, Detection and Ranging) – це отримання та обробка інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем, що використовують явища відбиття світла. Досвід впровадження нових методів картографування та опису пам’яток буде поширено серед спеціалістів з пам'яткоохоронної справи. Також згодом на основі 3D-моделі буде розроблено ряд віртуальних екскурсій.

Додаткова інформація за тел.: 066-215-95-46, e-mail: trahtemyriv.dikz@gmail.com, Facebook: @Trahtemiryv (Дмитро Іванов, комунікаційний менеджер проєкту, старший науковий співробітник ДІКЗ «Трахтемирів»).

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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