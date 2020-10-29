Презентація Всеукраїнської онлайн-платформи шкільних медіа Youth MediaLab

29 жовтня, 13:30 - пресконференція з нагоди презентації Всеукраїнської онлайн-платформи шкільних медіа Youth MediaLab та практичного посібника “Порадник юним журналістам”

Організатор: Міністерство освіти і науки України.

Учасники: Любомира Мандзій - заступник міністра освіти і науки України; Віктор Сальков — в. о. генерального директора директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України; Людмила Цимбал - директорка середньої загальноосвітньої школи № 281 міста Києва; Людмила Василенко - координаторка проєкту Youth MediaLab; Ірина Цибух - медіатренерка, співавторка посібника; Ірина Саєвич - журналістка, співавторка посібника; Олег Гнатюк - діджитал-продюсер “Крим. Реалії”, співавтор посібника.

Коротко. Учасники пресконференції представлять перший в Україні мультимедійний та медіаосвітній молодіжний простір, соціальну мережу для швидкого та зручного спілкування, обміну досвідом та контентом між молодіжними та шкільними медіа з різних міст України.

Довідково. 31 жовтня 2019 року фінішував конкурс Всеукраїнської програми розвитку шкільних медіа “Youth MediaLab”, який був започаткований Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством інформаційної політики України за підтримки Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) та ГО “Change Communication”.

Для участі у конкурсі необхідно було зареєструватися на сайті проєкту, заповнити реєстраційну форму, виконати конкурсну відеороботу та надати два приклади попередніх учнівських робіт на будь-яку тему, а також коротко описати свою шкільну редакцію у формі мотиваційного резюме.

З понад 500 заявок, що були подані на конкурс, журі відібрали 20 закладів освіти, які подали найпотужніші відеороботи на конкурс та відповідали усім критеріям змагання.

У цих закладах безкоштовно встановлено сучасне цифрове обладнання для розвитку шкільних медіа, що включає монтажний комп’ютер, цифровий фотоапарат з об’єктивом, веб-камеру для трансляцій, набір постійного студійного світла, цифровий диктофон, штатив, студію тканинного фону, Wi-Fi роутер та відповідне програмне забезпечення

Також протягом навчального 2019-2020 року вчителі та шкільні редакції закладів, які перемогли у конкурсі, пройшли інтенсивне навчання з основ цифрової медіаграмотності, стандартів медіа та отримали консультаційну підтримку у процесі створення шкільних медіа, розробки якісного відео- та фотоконтенту, які відтепер розміщуватимуть на спеціально створеній веб-платформі – Youth MediaLab.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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