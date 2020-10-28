28 жовтня, 11:00 - заключна пресконференція на тему: «Про реалізацію Національного проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі»

Організатор: Вишгородський історико-культурного заповідник.

Учасники: Влада Литовченко - директор Вишгородського історико-культурного заповідника, к.і.н., куратор проєкту; Світлана Фоменко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Олена Іщенко - заступник директора Українського центру культурних досліджень; Анатолій Хромов - голова Державної архівної служби України; Юлія Федів – виконавчий директор Українського культурного фонду; Єлізавета Богуцька - народний депутат України; Галина Бондаренко - провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології̈ ім. М. Т. Рильського, к.і.н., науковий керівник проєкту; Дмитро Шевченко - завідувач Історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника, модератор проєкту; представники Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського центру культурних досліджень.

Коротко. Учасники пресконференції презентують результати реалізації та пошуково-дослідницької роботи у рамках проєкту «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі», яка проводилася упродовж чотирьох з половиною місяців у трьох областях України: Київській, Житомирській та Рівненській.

Як повідомлють організатори, за цей час учасники та партнери проєкту синтезували інформацію, пов’язану із цим промислом, візуалізували у ЗD-форматі предмети музейних зібрань, створили віртуальний музей бортництва, а також розробили інтерактивні просвітницькі матеріали, які можуть стати основою досьє для номінування традиції до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Крім того, організатори провели фотовиставку «Борть. Життя. Полісся», онлайн-урок з бортництва та конкурс дитячого малюнку «Якби я був бортником».

Проєкт «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі» реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

Представники ЗМІ зможуть долучитися до заходу через платформу ZOOM. Посилання на пресконференцію буде надіслано після акредитації за тел.: 067 930-06-69, e-mail: pradvice@ukr.net.

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу:

https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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