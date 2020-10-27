27 жовтня, 11:00 - експертна дискусія на тему: «Як забезпечити інклюзивний підхід не у декларації, а на ділі»

Організатор: Програма ООН із відновлення та розбудови миру.

Учасники: Анна Борова - ПРООН; Олександр Вознюк - ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів»; Микола Надуличний - Асоціація громадських організацій осіб з інвалідністю Луганської області; Дмитро Щебетюк - ГО «Доступно ЮА»; Олексій Харламов - ГО «Рівні можливості»; Максим Єлігулашвілі — модератор.

Питання до обговорення:

- Що перешкоджає впроваджувати інклюзивний підхід та розширювати безбар’єрний доступ для різних категорій людей?

- Які є можливості мультиплікації існуючих інновацій та інструментів для забезпечення інклюзивного підходу?

- Яким чином можна активізувати представників різних груп та суспільство для підвищення активності та мотивації у прагненні до забезпечення безбар’єрного доступу?

Коротко. Учасники пресконференції презентують та обговорять ключові національні позитивні практики та інструменти застосування інклюзивного підходу у діяльності громадських організацій, забезпечення безбар’єрного доступу у різних сферах та рівнях.

Довідково. Захід організовано в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Участь в онлайн-дискусіях безкоштовна та потребує попередньої реєстрації за посиланням: https://forms.gle/MuuGfVWz3MqNsDmD8

Загальна інформація про серію дискусій за посиланням: https://cutt.ly/dgvYop3

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу:

https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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