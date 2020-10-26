26 жовтня, 11:00 - пресконференція на тему: «Чи обвалять нинішні дефолти аграріїв економіку України?»

Організатор: Українська зернова асоціація.

Спікер: Микола Горбачьов - президент Української зернової асоціації.

Коротко. Президент Української зернової асоціації, що об’єднує виробників, переробників та експортерів зерна, роз’яснить ситуацію, яка склалася на зерновому ринку та яка може призвести до кризи і значного недофінансування галузі. У підсумку це може призвести до значного падіння виробництва зерна вже в наступному сезоні.

Зокрема, через недобросовісну поведінку частини виробників та постачальників зерна на українському ринку, які не зазнавши втрат врожаю, але маніпулюючи неврожаєм в декількох областях країни, намагаються зірвати виконання форвардних контрактів укладених весною цього року на реалізацію зерна.

Такі дії виробників призведуть до мільярдних збитків на українському ринку зернових. Також це призведе до того, що покупці українського зерна вже наступного сезону зменшать ліміти на фінансування ринку за форвардними контрактами на наступний рік і скоротять обсяги торгівлі з потенційно ризикованого українського ринку. Україна може втратити близько $11-12 млрд фінансування аграрного сектору.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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