Виборча кампанія напередодні дня голосування: порушення, зовнішнє втручання, портрет кандидата

23 жовтня, 11:00 - пресконференція щодо спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборчою кампанією місцевих виборів 25 жовтня

Організатор: Громадянська мережа ОПОРА.

Учасники: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Коротко. Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА презентують третій звіт за результатами спостереження за виборчою кампанією місцевих виборів. Експерти розкажуть про специфіку агітаційної активності кандидатів і місцевих організацій партій, а також основні тенденції агітаційної кампанії у соціальних мережах; про утворення та діяльність дільничних виборчих комісій, а також про виготовлення виборчих бюлетенів; про найбільш поширені порушення виборчого законодавства, зокрема і про факти кримінального втручання та ознаки застосування силового адміністративного ресурсу, а також про виборчі спори та судові процеси.

Крім того, представники ОПОРИ нададуть оцінку діяльності Центральної виборчої комісії та розкажуть про узагальнений портрет кандидата на цих місцевих виборах. Ще вони презентують результати моніторингу доступності виборчих дільниць для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Також експерти розкажуть про інциденти із ознаками зовнішнього втручання у місцеві вибори в Україні, активність Президента України та всенародне опитування, заходи для проведення виборів в умовах пандемії COVID-19.

Довідково. Спостереження ОПОРИ спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Громадянська мережа ОПОРА проводить масштабну кампанію спостереження за черговими місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. До спостереження залучено 188 спостерігачів по всій країні, а в день голосування до них долучаться короткотермінові спостерігачі. Крім того, ОПОРА також моніторить використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, а громадські омбудсмени досліджують вільний доступ до виборчих дільниць та захищають виборчі права громадян.

За коментарями звертайтеся за тел.: 044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua

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