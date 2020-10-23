23 жовтня, 12:30 - пресконференція на тему: «Місцеві вибори - особливості карантинної кампанії та ініціатив Президента України»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Олексій Гарань - науковий директор «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НАУКМА; Юлія Кириченко - членкиня правління Центру політико-правових реформ, співголова Ради Реанімаційного пакету реформ; Олексій Кошель - генеральний директор Комітету виборців України; Михайло Міщенко - заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова; Володимир Паніотто - генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології; Петро Бурковський - аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

- Наскільки ефективними були дії суб’єктів влади у боротьбі з епідемією COVID-19?

- Як вплинула епідемія коронавірусу на перебіг виборчої кампанії?

- Які виборчі технології та заходи найсуттєвіше впливали на виборчий процес?

- «П’ять важливих запитань» від Президента України - мотиви та можливі наслідки опитування.

Під час заходу будуть оприлюднені результати експертного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Довідково. Захід «Місцеві вибори – особливості карантинної кампанії та ініціатив Президента України» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBSFX_4eVWkImEckGxuBzj2jRntmaNffzU-iBPd4aTicdldw/viewform

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена — 10 осіб.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк