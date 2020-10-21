Пресконференція кандидата на посаду міського голови Запоріжжя від ПП «Слуга народу» Віталія Тишечка

21 жовтня, 14:30 - пресконференція кандидата на посаду Запорізького міського головивід політичної партії «Слуга Народу» Віталія Тишечка

Учасники: Віталій Тишечко – кандидат на посаду Запорізького міського голови від політичної партії «Слуга народу», заступник голови ЗОДА; Олексій Гіренко – кандидат в депутати Запорізької міської ради від політичної партії «Слуга народу»; Денис Єфименко – кандидат в депутати Запорізької міської ради від політичної партії «Слуга народу».

Коротко. Тема пресконференції – виявлені факти порушення українського законодавства чинним мером Запоріжжя, а саме – ст. 211 Кримінального Кодексу України, якою передбачена кримінальна відповідальність за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження місцевого бюджету або збільшують витрати місцевого бюджету.

З приводу мільярдних боргів Запоріжжя, до яких призвела неефективна управлінська діяльність чинного мера, громадою прийняте рішення щодо подання колективного цивільного позову про відшкодування місту матеріальних збитків. Також заява буде направлена до Генпрокуратури та для ознайомлення Президенту України.

Додаткова інформація за тел.: 098 6606122

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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