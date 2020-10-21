21 жовтня, 11:00 - презентація проєкту “Професія творити моду”

Організатор: ГС “Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України "Fashion Globus Ukraine”.

Учасники: Артур Селецький - заступник міністра освіти і науки України; Голда Виноградська - голова Національного галузевого партнерства в легкій промисловості України; Валентина Радкевич - директор Інституту професійної освіти; Катерина Мирошниченко - голова Асоціації робітників професійної освіти України; Юлія Аленіна - провідний фахівець з управління проєктами УКФ; Світлана Добровольська - заступник голови Асоціації швейних училищ України; Станіслав Поруб - комерційний директор компанії "SOFTORG".

Довідково. Проєкт “Професія творити моду” - платформа для дистанційного освоєння швейних технологій. Його мета – партнерство та співпраця освітян, громадськості з представниками бізнесу для підтримки професійно-технічної освіти.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Його організатори - ГС "Національне галузеве партнерство в легкій промисловості України "Fashion Globus Ukraine", Асоціація швейних училищ України.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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