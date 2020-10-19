19 жовтня, 11:00 - пресконференція на тему: «Презентація проєкту «Чарівний світ.UA» про збереження та популяризацію української міфології, присвячена реалізації першого етапу проєкту - виходу мобільного додатку з доповненою реальністю

Організатор: Проєкт «Чарівний світ.UA».

Учасники: Нік Лисицький - автор та керівник проєкту, український письменник, діджитал-продюсер, дестинейшн-менеджер; Александра Кроліковска та Александер Кроліковскі - комунікаційні політики проєкту.

Довідково. «Чарівний Світ.UA» - довготривала культурна ініціатива, спрямована на збереження та популяризацію української міфології. Вперше в історії України в рамках проєкту здійснюється комплексна візуалізація та діджиталізація пантеону героїв української міфології.

В рамках першого етапу проєкту, за підтримки Українського культурного фонду, в кінці жовтня 2020 року буде випущений освітньо-ігровий мобільний додаток з доповненою реальністю для дітей та їх батьків.

Автори ілюстрацій - багатократні призери фестивалів Kyiv International Advertising Festival, ADC UA Awards, Effie та престижного міжнародного конкурсу в сфері дизайну AD Black sea.

Авторка текстів - відома дитяча письменниця та поетеса, член Національної спілки письменників України Світлана Дідух-Романенко.

Озвучили міфологічних персонажів відомі актори: заслужений артист України Михайло Войчук, заслужений артист України Борис Георгієвський, народний артист України Петро Мага та інші.

Сайт проєкту: https://magicworld.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/charivnyjsvit/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCd_5LWl9eXRBWS-hTXINkJQ/

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