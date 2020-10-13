Презентація освітнього серіалу “ДВК. Про роботу дільничних виборчих комісій”

13 жовтня, 10:00 - онлайн-брифінг щодо презентації нового освітнього серіалу “ДВК. Про роботу дільничних виборчих комісій”

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.

Учасники: Валерія Іонан - заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції; Олександр Сушко - виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”; Андрій Токарський - регіональний координатор Громадянської мережі ОПОРА.

До участі запрошена: Євгенія Аратовська - засновниця проєкту “Україна без сміття”.

Коротко. Курс Міністерства цифрової трансформації України та Громадянської мережі ОПОРА підготовлено за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. Освітній серіал буде доступний на платформі Дія.Цифрова освіта .

Це освітній проєкт для українців, які працюватимуть у дільничних виборчих комісіях. Місцеві вибори в Україні 2020 року відрізняються від попередніх, бо проходять за новими правилами. До того ж, у період пандемії.

Завдяки серіалу можна дізнатися, як правильно обладнати виборчі дільниці, як працювати членами дільничних комісій, як рахувати голоси за бюлетенями різних видів та як транспортувати виборчу документацію до територіальної виборчої комісії.

Курс відображає позицію авторів і не обов'язково збігається із позицією Міжнародного фонду “Відродження”.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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