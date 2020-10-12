12 жовтня о 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Невизначеність як основний виклик для Донбасу» (Зала 1).

Організатор: Центр «Імідж-контроль».

Учасники: Константин Малєєв - заступник директора центру «Імідж-контроль»; Дмитро Корнейчук - політолог, президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»; Зоя Гаркавенко - експертка Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Академії педагогічних наук України, модератор.

Коротко. Під час заходу будуть презентовані дані соціологічного дослідження, проведеного у м. Слов’янськ Донецької області з 22 по 25 вересня. Учасники охарактеризують особливості місцевих вибрів на Донбасі та проаналізують, яким чином електоральні настрої відображають глобальні виклики, що стоять перед регіоном.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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