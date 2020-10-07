Акція “Мінус рік життя” (Посольство Російської Федерації в Україні, Повітрофлотський проспект, 27)

Акція “Мінус рік життя” (Посольство Російської Федерації в Україні, Повітрофлотський проспект, 27)

Укрінформ

7 жовтня о 19:30 відбудеться акція “Мінус рік життя” (Посольство Російської Федерації в Україні, Повітрофлотський проспект, 27).

Організатор: ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод».

Як повідомляють організатори, мета акції – привернути увагу до дій Росії.

Акція проходитиме з нагоди дня народження президента РФ Володимира Путіна.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/801683903911368/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A765972640676925%7D%7D]%22%7D

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