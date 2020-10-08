8 жовтня об 11:00 відбудеться пресконференція на тему: “Реформування “Укрспецекспорту”: виклики та загрози” (Зала 2).

Організатор: Державна компанія “Укрспецекспорт”.

Спікер: Вадим Ноздря - генеральний директор ДК “Укрспецекспорт”.

Теми до обговорення:

- Реформа «Укрспецекспорту» - передумова відновлення позицій України, як одного з лідерів світового ринку озброєнь.

- Основні показники діяльності за 9 місяців 2020 року.

- Як вплинули карантинні обмеження на ситуацію на світовому ринку озброєнь.

- Загальна ситуація з експортом української техніки та зброї за кордон.

-Традиційна та нові ринки – тенденції та загрози.

- Китай, Туреччина та Пакистан – перспективи та загрози розвитку співробітництва.

Акредитація представників ЗМІ: syrytsia_hv@use.ua

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

У випадку неможливості взяти учать у заході, питання до спікера надсилайте на адресу: syrytsia_hv@use.ua

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Відео:

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»)

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