Реформування “Укрспецекспорту”: виклики та загрози
8 жовтня об 11:00 відбудеться пресконференція на тему: “Реформування “Укрспецекспорту”: виклики та загрози” (Зала 2).
Організатор: Державна компанія “Укрспецекспорт”.
Спікер: Вадим Ноздря - генеральний директор ДК “Укрспецекспорт”.
Теми до обговорення:
- Реформа «Укрспецекспорту» - передумова відновлення позицій України, як одного з лідерів світового ринку озброєнь.
- Основні показники діяльності за 9 місяців 2020 року.
- Як вплинули карантинні обмеження на ситуацію на світовому ринку озброєнь.
- Загальна ситуація з експортом української техніки та зброї за кордон.
-Традиційна та нові ринки – тенденції та загрози.
- Китай, Туреччина та Пакистан – перспективи та загрози розвитку співробітництва.
Акредитація представників ЗМІ: syrytsia_hv@use.ua
У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
У випадку неможливості взяти учать у заході, питання до спікера надсилайте на адресу: syrytsia_hv@use.ua
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
Відео:
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