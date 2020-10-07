7 жовтня о 18:30 відбудеться культурно-дипломатична подія на тему: «Міжнародні Мости: міст «Україна — Японія» (Галерея «ARTAREA», вул. Софіївська, 11-15).

Мета заходу - знайомство з надзвичайним мистецтвом Японії та поглиблення співробітництва між країнами.

У програмі заходу:

- виставка знаменної японської ксилографії 18-20 ст «Мистецтво мінливого світу»;

- показ унікальної колекції одягу та аксесуарів Japan Art відомого українського дизайнера Юлії Кацьянової;

- виконання п’єси «Кьо-но-Шікі» («4 сезони Кіото») знавцем японської культури Ангелою Бетельгейзе;

- виступ всесвітньовідомого майстра бойових мистецтв Такаші Курокі;

- виступ чемпіонів з традиційного карате Марини Юр’євої та Аріанни Мурженко;

- церемонія нагородження представників японського та українського бізнесу за досягнення в діяльності.

Реєстрація учасників заходу розпочинається о 18:00.

План заходу за посиланням: https://ukraine-japan.1-10.one/

Акредитація представників ЗМІ за тел.: +38(097)216-98-88 (Богдан Станіславович).