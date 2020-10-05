Diia Summit за участі Президента та Прем'єр-міністра України (КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а)

5 жовтня о 13:00 відбудеться Diia Summit з презентацією нових сервісів та цифрових документів у мобільному застосунку Дія та нових онлайн-послуг на порталі Дія, користувачами яких зможуть стати понад 30 млн українців (КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а).

У заході візьмуть участь: Володимир Зеленський - Президент України; Денис Шмигаль - Прем’єр-міністр України; Дмитро Разумков - Голова Верховної Ради України.

Коротко. Під час саміту віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підіб’є підсумки першого року роботи Міністерства цифрової трансформації, у тому числі розповість про економічний та антикорупційний ефект в абсолютних цифрах.

Час: 13:00 – 14:00.

Акредитація для представників ЗМІ обов’язкова та триватиме до 18:00 2 жовтня. Форма для акредитації за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzrppjkb5dYbozdq8J67wc4hvQEyp76ZjtI_kDMCexHIc63A/viewform

У зв’язку з карантинними обмеженнями, перевага надається представникам телебачення.

Більше деталей та лінк на пряму трансляцію на порталі: https://summit.diia.gov.ua/

У разі наявності додаткових питань з боку представників ЗМІ прохання звертатися до Пресофісу Міністерства цифрової трансформації України за номером телефону: (097)92-450-92.