Diia Summit за участі Президента та Прем'єр-міністра України (КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а)
5 жовтня о 13:00 відбудеться Diia Summit з презентацією нових сервісів та цифрових документів у мобільному застосунку Дія та нових онлайн-послуг на порталі Дія, користувачами яких зможуть стати понад 30 млн українців (КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а).
У заході візьмуть участь: Володимир Зеленський - Президент України; Денис Шмигаль - Прем’єр-міністр України; Дмитро Разумков - Голова Верховної Ради України.
Коротко. Під час саміту віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підіб’є підсумки першого року роботи Міністерства цифрової трансформації, у тому числі розповість про економічний та антикорупційний ефект в абсолютних цифрах.
Час: 13:00 – 14:00.
Акредитація для представників ЗМІ обов’язкова та триватиме до 18:00 2 жовтня. Форма для акредитації за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzrppjkb5dYbozdq8J67wc4hvQEyp76ZjtI_kDMCexHIc63A/viewform
У зв’язку з карантинними обмеженнями, перевага надається представникам телебачення.
Більше деталей та лінк на пряму трансляцію на порталі: https://summit.diia.gov.ua/
У разі наявності додаткових питань з боку представників ЗМІ прохання звертатися до Пресофісу Міністерства цифрової трансформації України за номером телефону: (097)92-450-92.