29 вересня, 14:30 - презентація та обговорення соціологічного дослідження «Настрої населення напередодні опалювального сезону та ставлення до тарифів на комунальні послуги»

Організатор: Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова.

Учасники: Андрій Биченко - директор соціологічної служби Центру Разумкова; Ольга Пищуліна - провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова; Сергій Дунайло - віцепрезидент Міжгалузевої Асоціації «Укртеплокомуненерго»; Максим Білявський - провідний експерт Центру Разумкова, модератор.

Питання до обговорення:

1. Лібералізований ринок газу, зміна цін та якість послуг постачання.

2. Вартість послуг теплопостачання, їх якість та боргові зобов’язання на ринку.

3. Енергетична бідність та субсидії.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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