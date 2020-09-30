30 вересня, 13:00 - міжнародний онлайн-круглий стіл на тему: «Як Тегеран намагається уникнути відповідальності за збиття українського пасажирського боїнгу»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Центр суспільних досліджень «Український меридіан»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Оксана Золотарьова - т.в.о. директора Департаменту міжнародного права МЗС України; Леся Василенко - народний депутат України; Ганна Гопко - народний депутат VIII-го скликання; Михайло Самусь - заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань; Михайло Гончар - президент Центра глобалістики «Стратегія XXI»; Євген Гольцов - українсько-канадський журналіст; Олексій Кафтан - редактор відділу міжнародних подій сайту dsnews.ua та журналу «Власть денег»; Ростислав Гольцман - ізраїльський журналіст; Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан», модератор; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент»; представники Офісу Генерального прокурора України.

Коротко. Під час дискусії учасники обговорять стан справ навколо розслідування трагедії. Також наголос буде зроблено на інформаційній кампанії, яку Тегеран проводить аби відкинути звинувачення у бік ІРІ.

Питання до обговорення:

Як подібне інформування може впливати на громадян України та світ?

Що може та повинна зробити Україна та світ задля того аби іранська сторона не уникнула відповідальності?

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Онлайн-круглий стіл транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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