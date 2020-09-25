Українські медіа напередодні та на початку виборчої кампанії. Моніторинги «Детектор медіа»

25 вересня, 14:00 - пресконференція на тему: «Українські медіа напередодні та на початку виборчої кампанії. Головні теми російської пропаганди щодо України протягом року (серпень 2019-вересень 2020). Моніторинги «Детектор медіа»

Організатор: ГО «Детектор медіа».

Учасники: Наталія Лигачова - голова ГО «Детектор медіа»; Галина Петренко - директорка ГО «Детектор медіа»; Ярослав Зубченко - оглядач порталу «Детектор медіа».

Коротко. Пресконференція присвячена проміжним результатам незалежного моніторингу інформаційних форматів на телебаченні напередодні та на початку місцевих виборів.

Експерти представлять моніторинг висвітлення початку виборчих перегонів, кампаній основних партій та кандидатів в новинах вісьмох загальнонаціональних телеканалів, головних ток-шоу, а також огляд головних подій в ефірі інформаційних каналів. Зокрема, назвуть, кого з політиків та які партії посилено просувають загальнонаціональні канали, а кого бойкотують. Також буде представлено аналіз головних тем російської пропаганди щодо України протягом року (серпень 2019-вересень 2020).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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