21 вересня, 12:30 - пресконференція на тему: «Про виклики екологічного розвитку в Україні»

Організатор: ГО «Живу в гармонії».

Учасники: Олеся Тарасенко - засновник першого блог-журналу України LuckyUkraine, модератор; Лілія Олійник - співорганізатор форуму ECO UKRAINE, голова ГО «Живу в гармонії»; Михайло Костинський - член президіуму Ради з екологічної безпеки України; Людмила Циганок - президент Професійної асоціації екологів України, СЕО Ecobusiness Group; Юрій Рябчун - співорганізатор форуму ECO UKRAINE, видавець бізнес-глянцю «ЧАС ПЕРШИХ».

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк