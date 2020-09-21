Про виклики екологічного розвитку в Україні
Організатор: ГО «Живу в гармонії».
Учасники: Олеся Тарасенко - засновник першого блог-журналу України LuckyUkraine, модератор; Лілія Олійник - співорганізатор форуму ECO UKRAINE, голова ГО «Живу в гармонії»; Михайло Костинський - член президіуму Ради з екологічної безпеки України; Людмила Циганок - президент Професійної асоціації екологів України, СЕО Ecobusiness Group; Юрій Рябчун - співорганізатор форуму ECO UKRAINE, видавець бізнес-глянцю «ЧАС ПЕРШИХ».
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.
При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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