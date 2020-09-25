25 вересня, 11:00 - круглий стіл на тему: «Міжнародний фестиваль перекладачів «КочурФест»: поширення української культури за кордоном».

Організатор: ТОВ «Видавництво «САМІТ-КНИГА».

Учасники: Дмитро Чистяк - доктор філологічних наук, доцент КНУ ім. Т.Шевченка, міжнародний секретар Європейської академії наук, мистецтв і літератури, лауреат премій ім. М. Рильського та ім.М.Лукаша; Сергій Борщевський - голова Творчого об’єднання перекладачів Національної спілки письменників України, лауреат премій ім. М. Рильського, ім. М. Лукаша та ім. Г. Кочура; Марія Кочур -директор Літературного музею імені Григорія Кочура, заслужений працівник культури України; Лада Коломієць - доктор філологічних наук, професор КНУ ім. Т.Шевченка; Дмитро Дроздовський - головний редактор журналу «Всесвіт», науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Шевченка НАН України, заслужений працівник культури України; Віоллета Кременчук - депутат Ірпінської міської ради; Сергії Куліда – головний редактор «Літературна Україна»; Леся Тарасенко – головний редактор порталу LUCKY UKRAINE; Іван Степурін - доктор філософії, директор видавництва «Саммит-книга», модератор.

Коротко. Другий рік поспіль в Україні проходить Міжнародний фестиваль перекладачів «КочурФест» за участі провідних письменників-перекладачів Європи. Його основна мета - просування української літератури та авторів за кордоном.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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