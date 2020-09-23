23 вересня, 10:00 - перша тематична сесія на тему: «Реформа енергоефективності в Україні та міжнародний досвід енергомодернізації багатоповерхових будинків»

Спікери та спікерки форуму: Олексій Чернишов - міністр розвитку громад та територій України; Василь Лозинський - перший заступник міністра розвитку громад та територій України; Андрій Клочко - голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Матті Маасікас - голова Представництва ЄС в Україні; Джордж Крістодореску - координатор сектору енергоефективності та захисту клімату GIZ; Анджей Райкевіч - голова Наглядової ради Фонду енергоефективності, віцепрезидент правління Національного агентства з енергозбереження, Польща; Юлія Головатюк-Унгуряну - директорка Фонду енергоефективності; Світлана Ольшанська - заступниця міського голови Житомира; Олександр Омельчук - заступник міського голови Миколаєва; Ваагн Мнацаканян - начальник управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Маріупольської міської ради; Оксана Олійник - координаторка проєкту GIZ Енергоефективний район Львова.

Основні теми до обговорень:

- Міжнародний досвід енергомодернізації багатоповерхівок та практики української реформи енергоефективності.

- Успіхи реалізованих проєктів за Програмою «Енергодім»‎.

- Можливості інституту проєктних менеджерів: все про супровід проєктів

- Енергомодернізація будинків — інвестиції у місто та оновлення житлового фонду.

Коротко. Цьогорічний Форум Фонду енергоефективності об'єднає представників державної та виконавчої влади країни, кращих українських та міжнародних експертів з енергоефективності в житловій сфері, а також співвласників багатоквартирних будинків, які впроваджують заходи з енергоефективності за підтримки Програми «Енергодім».

Форум Фонду енергоефективності — це майданчик для відвертих дискусій та обміну досвідом реалізації енергоефективних практик, що впливають на ощадність та екологічність експлуатації багатоповерхівок.

Попередня Програма Форуму за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1AkquxDhVekYGpe9t418Rm9jPHokXgfAM/view

Акредитація представників ЗМІ на першу тематичну сесію за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeohleAhk1EtU4BaQIsscXMR0kE119ZIGBvECsRg_Bx9L7oZQ/viewform

Запитання до спікерів надсилайте на e-mail: hoshuk@eefund.org.ua; radchenko.k@eefund.org.ua

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Перша тематична сесія транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Важливо! Доступ до онлайн-трансляцій усіх дискусій доступний на Facebook-сторінці Фонду енергоефективності: https://www.facebook.com/eefund.ukraine

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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