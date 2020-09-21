21 вересня, 12:30 - онлайн-церемонія вручення міжнародної нагороди ім. Нансена в європейському регіоні

Учасники: Пабло Матеу - голова Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні; Ерік Сведал - Посол Норвегії в Україні; Клод Вільд - Посол Швейцарії в Україні; Валерій Сушкевич - голова «Національної асамблеї інвалідів України», Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю.

Під час заходу громадянка України отримає міжнародну нагороду ім. Нансена в європейському регіоні.

Довідково. Міжнародна нагорода ім. Нансена щорічно присуджується Верховним комісаром ООН у справах біженців (УВКБ ООН) особі, групі чи організації на визнання видатного служіння людям, і зокрема тим, хто були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування – біженцям, вимушеним переселенцям та особам без громадянства. Нагороду було створено у 1954 році.

Комітет нагороди ім. Нансена кожного року обирає регіональних переможців з регіонів Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу, які отримують дипломи, та яким присвячуються заходи із висвітлення їхньої роботи й ситуації вимушених переселенців у цих регіонах.

Запитання до спікерів можна надсилати до 19:00 20 вересня на електронну адресу: andrievs@unhcr.org

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