21 вересня, 11:00 - презентація книги “В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять”

Організатор: Український інститут національної пам’яті

Учасники: Олександр Щерба - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Австрія; Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам’яті; Тетяна Пастушенко - кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту історії України НАНУ, одна з авторів книги; Ігор Маліцький - колишній в’язень концтаборів Терезін, Аушвіц, Маутгаузен, Лінц-3, спогади якого опубліковані в книзі; Марат Бураковський - автор родинних спогадів про загиблого в’язня Маутгаузена Павла Ковелу, опублікованих у виданні.

Коротко. Історія нацистських концтаборів – одна з найбільш вивчених сторінок Другої світової війни. Натомість історія українців у нацистських концтаборах – мало відома. Через відсутність держави Україна на мапі Європи напередодні Другої світової війни у системі обліку та категорій в’язнів нацистських концтаборів бранці української національності не виділялися. Книга “В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять” є наразі чи не наймасштабнішим дослідженням, яке обґрунтовує перебування у Маутгаузені орієнтовно двадцяти тисяч в’язнів з території України. Тільки з Києва в цьому концтаборі був зареєстрований 381 в’язень.

Крім відповіді на питання, скільки було в’язнів з України, автори реконструюють їхні історії. Основний зміст книги становлять інтерв’ю з колишніми в’язнями, записані спеціально для цього видання, а також під час різних дослідницьких проєктів.

Довідково. Упорядники видання: доктор Маттіас Кальтенбруннер - австрійський історик, автор двох монографій про Маутгаузен; Тетяна Пастушенко - кандидатка історичних наук, співробітниця Інституту історії НАНУ; Руслана Берндл - докторантка Інституту сучасної історії Віденського університету.

Книга створена за участі та підтримки Інституту історії України НАНУ, Українського інституту національної пам’яті, Посольства України в Республіці Австрія, австрійського Фонду майбутнього, Міжнародного комітету колишніх в’язнів концтабору Маутгаузен, Української організації борців антифашистського опору, Національного меморіального комплексу “Висота маршала І.С. Конєва”.

Електронна версія видання за посиланням: https://uinp.gov.ua/elektronni-vydannya/vyazni-z-ukrayiny-v-konctabori-mautgauzen-istoriya-ta-pamyat

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