“Anne de Kyiv Fest”: День Луцька. Відкриття пам’ятника Анні Київській: проєкт «Шлях Королеви»
Укрінформ
12 вересня, 17:00 - офіційна церемонія інавгурації другого в Україні пам’ятника Анні Ярославні-княжні Київській, королеві Франції
Організатори: ГО “Чотири Королеви”; Департамент культури КМДА; Луцька міська рада; Посольство Франції в Україні.
Захід проходить в рамках пан'європейського проєкту “Шлях Королеви”.
Пряма трансляція події також відбудеться на Михайлівській площі Києва.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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