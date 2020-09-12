“Anne de Kyiv Fest”: День Луцька. Відкриття пам’ятника Анні Київській: проєкт «Шлях Королеви»

“Anne de Kyiv Fest”: День Луцька. Відкриття пам’ятника Анні Київській: проєкт «Шлях Королеви»

Укрінформ
12 вересня, 17:00 - офіційна церемонія інавгурації другого в Україні пам’ятника Анні Ярославні-княжні Київській, королеві Франції

Організатори: ГО “Чотири Королеви”; Департамент культури КМДА; Луцька міська рада; Посольство Франції в Україні.

В луцькій церемонії візьмуть участь: пан Етьєн де Понсен - Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні; Григорій Пустовіт - виконувач повноважень Луцького міського голови; Петро Кралюк - професор Національного університету “Острозька Академія”; Катерина Теліпська - начальник Управління туризму та промоції Луцької міської ради.

Захід проходить в рамках пан'європейського  проєкту “Шлях Королеви”.

Пряма трансляція події також відбудеться на Михайлівській площі Києва.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV 

Відео:

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-