15 вересня, 13:00 - пресконференція з нагоди підписання меморандуму про співпрацю в рамках початку реалізації проєкту «Покращення житлових умов внутрішньо переміщених осіб на сході України»

Організатори: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні.

Учасники: Давид Макар’ян - заступник міністра міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Ан Нгуєн - голова Представництва МОМ в Україні; Конрад Клос - координатор житлової програми Представництва МОМ в Україні; Віталій Шмерега - представник Німецького банку KfW; Андрій Панков - міський голова Краматорська; Олександр Стрюк - керівник Сєверодонецької ВЦА; Олег Кузьмінов - заступник керівника Сєверодонецької ВЦА; Вадим Грідасов - начальник відділу Краматорська міська рада; Варвара Жлуктенко - модератор.

Коротко. За фінансування Уряду Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW) Міжнародна організація з міграції (МОМ) розпочинає реалізацію п’ятирічного проєкту, спрямованого на підтримку зусиль Уряду України із забезпечення внутрішньо переміщених осіб і вразливих місцевих жителів у Донецькій та Луганській областях доступним житлом, яке відповідатиме міжнародним стандартам енергозбереження та енергоефективності. В результаті реалізації проєкту очікується, що мінімум 500 сімей у м. Краматорськ та м. Сєвєродонецьк зможуть отримати доступне житло.

Місце проведення:

м. Київ – Пресцентр Укрінформу (вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 2-й поверх)

м. Краматорськ – Антикризовий медіа-центр (вул Марата, 1)

м. Сєвєродонецьк – Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» (пр. Центральний, 54)

Акредитація представників ЗМІ до 16:00 14 вересня 2020 за посиланням: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhhEa5ydGC0tLgRod7RZ4cYhUMU00UlRFUzFCRFRFMjVYUjZHRzhPNDhBWi4u&fbclid=IwAR3GzYiVBimqQWJ7qwGZc8vutg0MoP1nq1z1P2lw2NZS5Ja2jUCIrkcf_zc

У зв’язку з карантинними заходами кількість відвідувачів - обмежена.

Акредитовані для відвідування заходу журналісти отримають підтвердження 14 вересня до 18:00.

Усіх представників ЗМІ, яких не буде акредитовано до участі в заході, запрошуємо до перегляду, що транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV та на Фейсбук-сторінці Представництва МОМ в Україні: https://www.facebook.com/IOMUkraine

Довідкова інформація:

м. Київ – 067 447 97 92 (Варвара Жлуктенко, Представництво МОМ в Україні).

м. Краматорськ – 050 800 65 60 (Ольга Юрасова, пресслужба Краматорської Міськради)

м. Сєвєродонецьк – 095 229 71 57 (Анна Анцупова, відділ зв’язків з громадськістю Сєвєродонецької ВЦА)

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