10 вересня, 11:00 - пресконференція на тему: «1075-ліття від початку правління в Києві княгині Ольги. VI Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest» одночасно відбудеться в Києві, Луцьку та Дніпрі»

Організатори: Департамент суспільних комунікацій КМДА, Департамент культури КМДА та ГО «Чотири Королеви».

Учасники: Роман Лелюк – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА; Діана Попова – директор Департаменту культури КМДА; Марина Соловйова – голова ГО «Чотири Королеви»; Євген Станкович – народний артист України, композитор, автор балету «Княгиня Ольга»; Дар'я Біла – художниця-постановниця балету «Княгиня Ольга» Дніпровського академічного театру опери та балету; Катерина Теліпська – начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради; Федір Баландін – головний куратор Міжнародного фестивалю мистецтв «Anne de Kyiv Fest», модератор заходу.

Коротко. Учасники презентують VI Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest», який відбудеться 12 вересня за підтримки столичної влади та стартуватиме одночасно в трьох містах: Києві, Луцьку і Дніпрі. Ця масштабна мистецька подія поєднує в собі кілька важливих дат історії України-Руси: 1075-ліття від початку правління в Києві княгині Ольги, День Луцька та День Дніпра.

Так, 12 вересня з нагоди 935-річчя Луцька урочисто відкриють пам’ятник Анні Київській. Скульптуру презентовано киянами в рамках пан’європейського проєкту «Шлях Королеви», який передбачає встановлення пам’ятників Анні Київській у ключових містах Європи на шляху до Франції. Церемонію відкриття пам’ятника та скверу Анни Київській побачать і кияни: у прямому ефірі та на спеціальній аудіовізуальній інсталяції на Михайлівській площі. Напередодні Київська міська рада ухвалила рішення, підготовлене Департаментом суспільних комунікацій про присвоєння скверу на Львівській площі (м. Київ) імені Анни Київської.

Масштабною імпрезою привітають із 244-літтям і Дніпро. За ініціативи фестивалю «Anne de Kyiv Fest», Дніпровський академічний театр опери та балету відновив легендарний балет Євгена Станковича «Княгиня Ольга», який 12 вересня можна буде подивитись online на декількох web-ресурсах. Також він стане частиною аудіовізуальної інсталяції на Михайлівській площі (біля пам’ятника київській княжні). Трупа театру готувалась до виступу в Києві, але через карантинні обмеження балет продемонструють online з Дніпра на кількох загальнодоступних платформах. Завершиться святкування показом відомого фільму Юрія Іллєнка «Легенда про княгиню Ольгу», дубльованого українською мовою.

Акредитація журналістів: anna@ukrinform.com

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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